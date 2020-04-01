Доверчивая пенсионерка стала жертвой «сотрудников банка»

Доверчивая пенсионерка стала жертвой «сотрудников банка»
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: Pixabay

В Выборгском районе мошенники обманули пенсионерку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что работает в службе безопасности «Сбербанка» и «Центробанка».

Он начал рассказывать, что мошенники хотят украсть с ее счета деньги и чтобы этого не допустить ей нужно перевести сумму на указанные им номера счетов. Пенсионерка поверила и сняла через банкомат 95 тыс. рублей, после чего перевела на счета.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга правоохранители разыскивают мошенника, который убедил пожилую жительницу приобрести БАДы на крупную сумму.

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