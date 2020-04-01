Мужчина утащил два центнера деталей из депо на станции «Шушары», но продать не успел

Мужчина утащил два центнера деталей из депо на станции &#171;Шушары&#187;, но продать не успел
Суммарная масса украденного — два центнера. Фото: pixabay

Правоохранители Петербурга раскрыли кражу железнодорожных деталей из ремонтного депо. Возбуждено уголовное дело.

Обо всем стало известно в среду, 1 апреля. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. По данным следствия, он утащил из пункта техобслуживания ж/д станции тормозные колодки.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, суммарная масса украденного составила два центнера.

Детали мужчина привез в пункт приема металла. Там его и задержали. Выяснилось, что его уже ловили на нарушении закона.

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