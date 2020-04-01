Петербуржцы жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Петербуржцы жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
WhatsApp. Фото: Pixabay

Сбои в работе двух социальных сетей и мессенджера заметили пользователи из нескольких стран.

Согласно данным сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp зафиксировали жители Соединенных Штатов, Мексики, Бразилии, Аргентины и Колумбии. Неполадки также были замечены в европейских странах.

В России с проблемами в работе соцсетей и мессенджера столкнулись жители «двух столиц» — Москвы и Петербурга, сообщает ТАСС. Большинство сбоев в Instagram связано в просмотром новостной ленты, историй и публикацией снимков и видео в ленте.

Пользователи Facebook не смогли загрузить изображения и просмотреть новостную ленту. В WhatsApp неполадки произошли при отправке и получении сообщений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что может ли коронавирус оставить без интернета и что с этим делать.

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