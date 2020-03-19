Может ли коронавирус оставить без интернета и что с этим делать

Угроза распространения коронавируса заставляет множество людей по всему миру перейти на удалённый режим работы и обучения. В результате растёт число пользователей, выходящих в интернет из дома в дневное время. Возросла передача такого «тяжелого» контента, как видео — для проведения видеоконференций, обучения или просто развлечения. Увеличению видеотрафика способствует то, что многие онлайн-кинотеатры приняли решение предоставить свободный доступ к своим ресурсам.

На этом фоне зазвучали опасения, что домашние сети не выдержат возросшую нагрузку, упадут скорость и качество соединения. В качестве примеров приводят обвалы китайских стриминговых сервисов и мессенджеров. В России похожая история уже случилась со службами доставки еды и продуктов, на международном уровне сбои дали популярные игровые и медийные ресурсы. Однако в этих примерах речь идёт не об отказе сетей, а о сбоях конкретных сервисов, к которым возникло слишком много одновременных запросов. Выход в данном случае — пользоваться альтернативными приложениями.

Качество домашнего интернета может пострадать в домах с устаревшей инфраструктурой, где сети не позволяют предоставлять пользователям высокие скорости (более 100 Мбит/сек) и не рассчитаны на резкий рост нагрузки. Если говорить о нашей компании, то в Санкт-Петербурге мы подключаем к оптическим сетям, а тарифные планы начинаются от скорости 100 Мбит/сек., что достаточно для работы большинства сервисов. В прошлом году мы начали модернизацию, чтобы расширить пропускную способность сети. Поэтому многие петербуржцы уже могут пользоваться скоростными тарифами 300 — 600 Мбит/сек., а в некоторых домах доступен и 1 Гбит/сек.

Проблемы со связью также могут возникнуть в квартирах, где в интернет будут одновременно выходить несколько членов семьи, используя устаревшие или маломощные Wi-Fi роутеры. Рекомендуем проверить ваш роутер (поддерживает ли он скорость тарифного плана, работает ли в двух диапазонах радиочастот) и, в случае необходимости, обновить его на более мощное, двухдиапазонное устройство. Тем более, что в связи с изменениями на рынке валют, цены на роутеры в будущем могут вырасти.

В Петербурге наша компания наблюдает постепенное снижение интернет-трафика у бизнес-клиентов и его рост в домашних сетях. Тем не менее, в целом трафик не демонстрирует каких-либо аномальных значений. Востребованность развлекательных и социальных сервисов остается на традиционном уровне. Однако, учитывая развитие общей ситуации с коронавирусом и внедрение мер по борьбе с его распространением, мы прогнозируем рост объемов передачи данных. Со своей стороны мы готовы к возможному росту нагрузки на нашу сеть. Ключевая задача — обеспечить пользователей беспрепятственным доступом к интернету, а также возможностям социально значимых сервисов.​

Автор: Александр Мотрич, директор макрорегиона Северо-Запад АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru»)