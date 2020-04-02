РФС приостановил все футбольные турниры до 31 мая

РФС приостановил все футбольные турниры до 31 мая
Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. Фото: Pixabay

Российский футбольный союз (РФС) продлил приостановку всех футбольных турниров до лета. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В пресс-службе организации, сообщили, что решено приостановить все футбольные турниры до 31 мая. Такое решение приняли на заседании бюро 1 апреля.

В заявлении отмечается, что распространение коронавирусной инфекции в России признается чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, которое не является уважительной причиной для расторжения трудовых договором с субъектами футбола.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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