Бывшего владельца «Спартака» возмутила идея обнуления сезона РПЛ

Экс- владелец ФК «Спартак-Москва» Андрей Червиченко раскритиковал идею обнуления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Он считает, что такое решение недопустимо, так как в таком случае в еврокубковый сезон-2020/21 попадут те российские команды, которые уже опозорились прошлом году, сообщают «Известия».

Более разумной идеей ему кажется распределение медалей и путевок в Лигу чемпионов и Лигу Европы по итогам уже сыгранных 22-х туров РПЛ.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 935 750 человек. Скончались 47 241, при этом 194 277 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 2 777 человек, умерли 24. При этом 190 пациентов вылечился.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.