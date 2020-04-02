Хоккеисты СКА посоветовали болельщикам фильмы и сериалы для просмотра на карантине

Хоккеисты петербургского СКА рассказали о фильмах и сериалах, которые они рекомендуют к просмотру на карантине.

Пресс-служба клуба опубликовала на странице клуба «Вконтакте» видеоролик, который был снят во время тренировок.

Нападающие СКА Василий Подколзин и Кирилл Марченко посоветовали посмотреть кинокартины «Загадочное убийство» с Дженнифер Энистон и Люком Эвансом и «В сердце моря» с Киллианом Мерфи.

Андрей Кузьменко в свою очередь назвал русский комедийный сериал «Война семей» и американский сериал «Линкольн Райм: Охота на Собирателя костей».

Напомним, руководство КХЛ приняло решение о досрочном завершении сезона 2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр.