Заключенных СИЗО в Ленобласти оставили без алкоголя: бутылки нашли при обходе

В Ленобласти заключенные в СИЗО остались без алкоголя. Лишенным свободы пытались передать две бутылки водки.

Все произошло в колонии-поселения №1. Сотрудники обнаружили полиэтиленовый пакет с алкоголем во время обхода. Посылка была спрятана возле знака «Режимная территория».

Как сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и области, в пакете лежали стеклянные бутылки объемом 0,5 и 1 литр.

По данному факту проводится проверка.

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