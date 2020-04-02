Заключенных СИЗО в Ленобласти оставили без алкоголя: бутылки нашли при обходе

Заключенных СИЗО в Ленобласти оставили без алкоголя: бутылки нашли при обходе
Сотрудники колонии-поселения пресекли попытку доставки спиртного. Фото: 78.fsin.su

В Ленобласти заключенные в СИЗО остались без алкоголя. Лишенным свободы пытались передать две бутылки водки.

Все произошло в колонии-поселения №1. Сотрудники обнаружили полиэтиленовый пакет с алкоголем во время обхода. Посылка была спрятана возле знака «Режимная территория».

Как сообщает пресс-служба УФСИН РФ по Петербургу и области, в пакете лежали стеклянные бутылки объемом 0,5 и 1 литр.

По данному факту проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная петербурженка ударила полицейского в челюсть и получила «уголовку». Горожанку пытались задержать за административное правонарушение.

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Заключенных СИЗО в Ленобласти оставили без алкоголя: бутылки нашли при обходе
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