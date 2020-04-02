На онлайн-курсы СПбГУ записалось более 10 тысяч человек

На онлайн-курсы СПбГУ записалось более 10 тысяч человек
Проходить курсы СПбГУ могут студенты со всей страны. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Петербургские вузы запускают онлайн-программы. Бесплатный доступ к своим материалам на фоне пандемии коронавируса открыли Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и другие.

На онлайн-курсы СПбГУ записалось более 10 тыс. человек. Доступ к ним имеют студенты со всей страны, сообщает Администрация Петербурга.

Политехнических университет открыл доступ к более 100 онлайн-курсам. Пройти их можно на платформах «Открытое образование», Coursera и внутренних образовательных порталах университета.

Помимо этого, на дистанционное обучение перешли студенты Университета ИТМО, Государственного экономического университета, Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики и других учебных заведений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все прошедшие онлайн-курсы СПбГУ получат сертификаты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дистанционное обучение новости спб онлайн-курс спбгу студенты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия отправит Сербии гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом
Пятница принесет в Петербург сильный ветер
В Петербурге стартовал месячник благоустройства
В Петербурге оштрафованы 170 нарушителей режима самоизоляции
Помощь от волонтеров получили более тысячи жителей Петербурга, находящихся ...
В ночь на 3 апреля в Петербурге разведут шесть мостов
На онлайн-курсы СПбГУ записалось более 10 тысяч человек
Видеодомофоны в Петербурге следят, как часто горожане выходят на улицу