Пассажиропоток в автобусах между Петербургом и Ленобластью снизился на 80%

Граждане проявили сознательность и решили остаться дома.

Больше всего потерял в популярности маршрут между Петербургом и Сосновым Бором, после него идут маршруты между Сертолово, Песочным и станциями метро «Озерки» и «Проспект Просвещения». Намного меньше граждан наблюдается в транспорте до Гатчины, и между Кудрово и станцией метро «Улица Дыбенко». Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля весь общественный транспорт в Ленинградской области ходит по режиму выходного дня (сокращено количество совершаемых рейсов). При этом, полной отмены отдельных видов транспорта введено не было. Также, работают все льготные проездные.

Весь транспорт каждый день тщательно дезинфицируют с помощью специальных моющих средств. Внутри салона протирается все — сиденья, подлокотники, поручни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть не будут закрывать общую границу.