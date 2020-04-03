Петербуржцы начали чаще покупать гири и коврики для йоги во время самоизоляции

Граждане сидят по домам и, видимо, не хотят растерять физическую форму.

Об этом стало известно 3 апреля. Обо всем сообщили в Ozon. Петербуржцы во время режима самоизоляции начали чаще покупать спортивный инвентарь и одежду. Чаще всего они покупают гири и скалки, чтобы заниматься спортом дома. Так, продажи на некоторые товары выросли аж на 200%. Больше всего спрос поднялся на массажные ролики и мышечные массажеры – на 400%.

При этом аналитики площадки отмечают, что кроссовки наоборот потеряли популярность – их покупают на 12% меньше. Напоминаем, что президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до конца апреля, так что гражданам предстоит сидеть дома еще около месяца.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские магазины не справляются с онлайн заказами. Увеличение карантинных выходных еще на месяц ставит под угрозу существование многих компаний.