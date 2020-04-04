Петербургских пенсионеров обокрали на 1,4 млн рублей по телефону

Петербургских пенсионеров обокрали на 1,4 млн рублей по телефону
Мошенники звонили пенсионерам по телефону. Фото: pixabay

В Петербурге семь пенсионеров перевели свои сбережения мошенникам, которые им звонили и представлялись банковскими сотрудниками. Общим «уловом» злоумышленников стали 1,4 млн рублей.

Как сообщает АБН, пострадавшие от телефонных мошенников пенсионеры массово обратились в полицию накануне, 3 апреля. Они рассказали, что им звонили незнакомые «сотрудники банка» и сообщали о попытке взлома карты. Чтобы уберечь средства, пенсионерам предлагали перевести деньги на другой счет.

Доверчивые жертвы мошенников перевели на чужие счета в целом 1,4 млн рублей. Одна из пострадавших перевела на их счет более 800 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец отдал банковскому мошеннику 880 тысяч.

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