Петербург поможет Ленинградскому зоопарку

Петербург поможет Ленинградскому зоопарку
Ленинградский зоопарк. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Животных в беде не оставят.

Сейчас зоопарк временно закрыт для своих посетителей. Причина тому — коронавирусная инфекция. Зоопарк нуждается в материальной поддержке, ведь билеты не продаются. А именно со средств с их продажи закупается необходимое питание для местных обитателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Посетил зверинец губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города посмотрел, в каком условии соблюдаются животные и пообщался с работниками. Большая часть сотрудников перешла на удаленную работу. В самом зоопарке находятся лишь те, кто ухаживает за животными.

Беглов заявил, что необходимые денежные средства для зоопарка будут выделены.

Напомним, в Ленинградском зоопарке живут около 900 видов различных животных. Из-за COVID-19 зверинцу пришлось потратиться на новые бактерицидные лампы. Также, там проводится более тщательная дезинфекция всех помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выдре из Ленинградского зоопарка подарили новый мяч.

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