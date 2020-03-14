Выдре из Ленинградского зоопарка подарили новый мяч

Выдре из Ленинградского зоопарка подарили новый мяч
Выдра мило играла с мячом. Фото: https://www.instagram.com/spbzoopark/

Петербуржцы умиляются, глядя на то, как малыш играет с новой игрушкой.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Видеозапись опубликовали в Instagram-аккаунте Ленинградского зоопарка. На ней запечатлено, как маленькая выдра играет с новым желтым шариком. Ей не сразу удается схватить его, так как мяч выскальзывает из лапок, но несколько попыток и он наконец пойман.

«Даже завидую ее беззаботности, вкусно кормят ещё и весь день играешься»,

— пишет один из пользователей.

Другие отмечают, что пересмотрели ролик несколько раз, потому что им очень нравится наблюдать за происходящим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горожане с «Единой картой петербуржца» смогут купить билеты в Ленинградский зоопарк со скидкой. Она составит четыре процента.

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видеозапись выдра ленинградский зоопарк
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