Горожане с «Единой картой петербуржца» смогут купить билеты в Ленинградский зоопарк со скидкой

Ленинградский зоопарк стал новым партнером проекта «Единая карта петербуржца». Теперь все держатели ЕКП смогут приобрести входной билет для взрослых с четырехпроцентной скидкой.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «ЦИС», для получения скидки 4% жители Северной столицы, владеющие «Единой картой петербуржца», должны обратиться за покупкой билета в кассу зоопарка для льготных категорий посетителей. Кассиру будет необходимо показать карту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число держателей Единой карты петербуржца превысило 500 тысяч. Уже в этом году должны расширить круг партнеров, присоединив к проекту крупные торговые сети, а также обновить автобусные парки, установив в транспорте валидаторы для приема бесконтактной оплаты.