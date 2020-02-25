Число держателей Единой карты петербуржца превысило 500 тысяч

Смольный запустил проект Единая карта петербуржца почти год назад, за это время к системе подключились около полумиллиона жителей Северной столицы.

Как сообщил петербургский губернатор Александр Беглов на заседании Смольного во вторник, 25 февраля, с учетом поданных заявлений, количество владельцев ЕКП превысило 500 тысяч.

Уже в этом году должны расширить круг партнеров, присоединив к проекту крупные торговые сети, а также обновить автобусные парки, установив в транспорте валидаторы для приема бесконтактной оплаты.

Кроме того, для держателей ЕКП создадут мобильное приложение, в котором можно будет, среди всего прочего, задать вопросы по ЖКХ или поделиться своими идеями по проекту «Твой бюджет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за полгода Единую карту петербуржца получили 300 тысяч человек.