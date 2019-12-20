За полгода Единую карту петербуржца получили 300 тысяч человек

За полгода Единую карту петербуржца получили 300 тысяч человек
Единая карта петербуржца. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

За полгода заявки на получение Единой карты петербуржца (ЕКП) подали 405 тыс. человек. К 20 декабря число выданных карт составило более 300 тыс.

Из них порядка 210 тыс. заявок на получение приходится на ПАО «Сбербанк». Это порядка 60% от всех карт, ранее сообщил губернатор Александр Беглов. До конца года компания планирует увеличить количество выданных ЕКП до 200 тыс., сообщает «Фонтанка».

Проект стартовал в июне 2019 года.

Как отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Вентимилла Алонсо в ходе пресс-конференции, Единая карта петербуржца — первый ключ к созданию полноценной системы «Умный город».

На данный момент в проекте участвует 180 коммерческих сервисов. В частности, проезд в метро по ЕКП на базе карты мир обходится на 15 рублей дешевле. Вместо 45 рублей владельцы карт платят 30 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФК «Зенит» сделает скидку в фирменных магазинах для владельцев ЕКП. Им будет выдана накопительная дисконтная карта клуба.

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За полгода Единую карту петербуржца получили 300 тысяч человек