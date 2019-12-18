Более 60% «Единых карт петербуржца» выданы Сбербанком

Сбербанк выдал более 60% от всех выпущенных «Единых карт петербуржца». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

В Петербурге прошла рабочая встреча президента и председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа с губернатором Александром Бегловым. Одной из тем обсуждения стала реализация проекта «Единая карта петербуржца».

«Мы рады, что Сбербанк стал важнейшим партнером города в приоритетном проекте «Единая карта петербуржца». Это персональный ключ практически ко всем сервисам и услугам, которыми петербуржцы пользуются постоянно», — отметил губернатор.

Помимо этого объявлено, что Сбербанк останется стратегическим партнером города при строительстве социальной инфраструктуры и закупке медицинского оборудования.

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