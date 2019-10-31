«Зенит» сделает скидки для владельцев «Единой карты петербуржца»

Футбольный клуб «Зенит» стал партнером городского проекта «Единая карта петербуржца». Команда предоставляет скидки на покупку атрибутики для владельцев ЕКП.

Обладатели ЕКП смогут получить дисконтную карту «Зенита» с заложенной скидкой 5%. Она действует на все фирменные товары клуба. Приобрести атрибутику владельцы Единой карты петербуржца могут в онлайн и офлайн-магазинах сине-бело-голубых.

«В дальнейшем, скидка по карте ФК «Зенит» может быть увеличена до 15% в зависимости от суммы накоплений», — рассказали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Получить дисконтную карту можно на проспекте Добролюбова, 16 корпус 2.

О сотрудничестве «Зенита» с ЕКП объявили перед матчем с «Томью» на «Газпром Арене». Команды встретились в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 4:0.