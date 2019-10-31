«Зенит» сделает скидки для владельцев «Единой карты петербуржца»

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Футбольный клуб «Зенит» вступил в команду ЕКП. Фото: gov.spb.ru

Футбольный клуб «Зенит» стал партнером городского проекта «Единая карта петербуржца». Команда предоставляет скидки на покупку атрибутики для владельцев ЕКП.

Обладатели ЕКП смогут получить дисконтную карту «Зенита» с заложенной скидкой 5%. Она действует на все фирменные товары клуба. Приобрести атрибутику владельцы Единой карты петербуржца могут в онлайн и офлайн-магазинах сине-бело-голубых.

«В дальнейшем, скидка по карте ФК «Зенит» может быть увеличена до 15% в зависимости от суммы накоплений», — рассказали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию.

Получить дисконтную карту можно на проспекте Добролюбова, 16 корпус 2.

О сотрудничестве «Зенита» с ЕКП объявили перед матчем с «Томью» на «Газпром Арене». Команды встретились в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России. Матч завершился победой «Зенита» со счетом 4:0.

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