«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Соперники так и не смогли забить ни одного гола. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «сине-бело-голубых».

Встреча состоялась сегодня, 30 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. На поле вышли «Томь» и «Зенит». Счет открыл Игорь Смольников уже на 13-й минуте. Также отличились Алексей Сутормин на 56-й минуте, Александр Ерохин на 67-й и Олег Шатов на 81-й. Игрокам «Томи» так и не удалось подобраться к воротам «Зенита». Благодаря этому петербургские футболисты выходят в четвертьфинал Кубка России – следующим соперником станет «Ахмат», матч состоится в марте 2020 года.

Напоминаем, что за игрой наблюдали почти 39 тысяч человек. «Зенит» также просит болельщиков поддержать их на игре против ЦСКА – она пройдет 2 ноября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Артем Дзюба не попал в заявку на матч с «Томью», хотя ранее главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак отмечал, что не предоставит лидерам отдыха.