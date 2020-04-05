На Шлиссельбургском две иномарки не поделили дорогу

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Водители не смогли разъехаться при повороте.

Авария случилась сегодня вечером, 5 апреля, на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской Обороны. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что легковушки не получили значительных повреждений. Проезд по участку затруднен.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием каршеринга в Купчино. Водитель неудачно «припарковался» в ограждение.