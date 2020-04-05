В Купчино каршеринг неудачно «припарковался» в ограждение

В Купчино каршеринг неудачно &#171;припарковался&#187; в ограждение
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Купчино у Балканской площади произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель решил «припарковаться» в ограждение.

Все произошло сегодня 5 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что водитель, за рулем машины с логотипом «Делимобиль», неудачно «припарковался» в ограждение на берегу Волковки. Легковушка проезду транспорта не мешает

Не указано, есть ли пострадавшие в происшествии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки. Обо всем свидетели произошедшего рассказали в соцсетях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп карщеринг новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843