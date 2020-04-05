В Купчино каршеринг неудачно «припарковался» в ограждение

В Купчино у Балканской площади произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Водитель решил «припарковаться» в ограждение.

Все произошло сегодня 5 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что водитель, за рулем машины с логотипом «Делимобиль», неудачно «припарковался» в ограждение на берегу Волковки. Легковушка проезду транспорта не мешает

Не указано, есть ли пострадавшие в происшествии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки. Обо всем свидетели произошедшего рассказали в соцсетях.