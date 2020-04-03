Жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки

Жителям Пушкинского района не понравилась работа коммунальщиков, дезинфицирующих детские площадки
Видео опубликовали в соцсети. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкинском районе местные жители заметили сотрудников коммунальных служб, которые проводили обработку дезинфицирующими средствами детских и спортивных площадок.

Все произошло в пятницу, 3 апреля. Кадрами очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что кроме коммунальщиков на участке никого нет. В комментариях пользователи заметили, что сотрудники довольно скромно расходуют спецсредства.

«Как-то маловастенько», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские школьники приступят к дистанционному обучению с 6 апреля. Оказалось, что такая возможность есть не у всех.

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