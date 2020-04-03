Петербургские школьники приступят к учебе с 6 апреля, горожан просят поделиться техникой

Обучающимся нужно будет взаимодействовать с учителями в электронном формате, а также работать с учебниками. Фото: pixabay

Обучающимся нужно будет взаимодействовать с учителями в электронном формате, а также работать с учебниками. Фото: pixabay

В Петербурге с понедельника, 6 апреля, у школьников начинается дистанционное обучение. Детям нужно будет дистанционно взаимодействовать с учителями, однако такая возможность есть не у всех.

По словам вице-губернатора города Ирины Потехиной, на данный момент компьютеров нет у 16 тыс. 904 детей. В связи с этим представительница Смольного попросила поделиться планшетами тех, у кого их несколько.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» она заявила, что представители бизнеса были готовы профинансировать покупку необходимой техники, однако такого количества планшетов в продаже не оказалось.

После прошлого обращения Потехиной городу помогли приобрести более 4 тыс. планшетов. Учащиеся будут пользоваться ими на время дистанционного обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице подготовят более 6 тыс. специализированных коек из-за пандемии.