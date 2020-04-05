На проспекте Косыгина лихач на Mercedes зацепил две иномарки

На проспекте Косыгина лихач на Mercedes зацепил две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Авария случилась около торгового центра «Зебра». Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного инцидента, белый автомобиль Mercedes начал активно курсировать по рядам проспекта Косыгина, в результате чего задел машину Skoda Octavia, а после ударил черный Volkswagen Polo. В одной из машин сработали подушки безопасности.

К месту аварии оперативно выехали сотрудники дорожно-транспортных служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте столкнулись две иномарки. Машины не поделили дорогу при повороте.

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