На проспекте Косыгина лихач на Mercedes зацепил две иномарки

В Красногвардейском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Авария случилась около торгового центра «Зебра». Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей дорожного инцидента, белый автомобиль Mercedes начал активно курсировать по рядам проспекта Косыгина, в результате чего задел машину Skoda Octavia, а после ударил черный Volkswagen Polo. В одной из машин сработали подушки безопасности.

К месту аварии оперативно выехали сотрудники дорожно-транспортных служб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском проспекте столкнулись две иномарки. Машины не поделили дорогу при повороте.