В зоопарке Нью-Йорка тигрицу заразили коронавирусной инфекцией

В зоопарке Нью-Йорка тигрицу заразили коронавирусной инфекцией
Тигрицу мог заразить работник. Фото: Pixabay

Тигрица, обитающая в зоопарке нью-йоркского района Бронкс, заразилась новым вирусом.

Специалисты предположили, что хищника заразил работник, который ухаживал за кошачьими. При этом болезнь у сотрудника могла протекать бессимптомно.

Как сообщает РИА Новости, у сестры тигрицы Азур, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов начался сухой кашель.

По данным Общества по охране дикой природы (WCS), организация приняла меры профилактики для всего персонала, ухаживающего за животными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом. По словам медиков, новая инфекция спровоцировала осложнение заболеваний.

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