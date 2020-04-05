В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

В Нижегородской области скончались пенсионерки, у которых выявили вирус COVID-19. Пациенткам было по 80 лет и 83 года.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. Женщины входили в группу риска, они имели тяжелые сопутствующие заболевания. В частности, речь идет о почечной недостаточности, сахарном диабете, ишемической болезни сердца.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, у одной из пациенток с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что медики делали все возможное, но новая инфекция спровоцировала осложнение заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор планирует провести исследование на получивших иммунитет к новому вирусу россиянах. На следующей неделе будет зарегистрирована тестовая система, определяющая антитела к коронавирусу.