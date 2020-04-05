В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом

В Нижегородской области умерли две женщины с коронавирусом
Коронавирус спровоцировал осложнение заболеваний. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Нижегородской области скончались пенсионерки, у которых выявили вирус COVID-19. Пациенткам было по 80 лет и 83 года.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. Женщины входили в группу риска, они имели тяжелые сопутствующие заболевания. В частности, речь идет о почечной недостаточности, сахарном диабете, ишемической болезни сердца.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, у одной из пациенток с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что медики делали все возможное, но новая инфекция спровоцировала осложнение заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор планирует провести исследование на получивших иммунитет к новому вирусу россиянах. На следующей неделе будет зарегистрирована тестовая система, определяющая антитела к коронавирусу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус Нижегородская область смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зафиксировано 35 новых случаев коронавируса
Из-за коронавируса средний уровень пробок в Петербурге упал до 1 балла
Дезинфекторы из Ленобласти прославились за рубежом
В Петербурге рецидивистка угрожала «взорвать все» на Гражданском
В Гатчине неизвестный, угрожая ножом, высадил водителя у гнали машину
Каким предприятиям Петербурга разрешат работать в апреле
Сбежавшего из детдома подростка нашли мертвым в квартире отца в Купчино
В Литве число зараженных коронавирусом достигло 843