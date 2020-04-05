Роспотребнадзор установит число россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор установит число россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу
Коронавирус. Фото: Pixabay

Роспотребнадзор планирует провести исследование на получивших иммунитет к новому вирусу россиянах. Такое заявление сделала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тестовая система, определяющая антитела к коронавирусу.

В эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Попова отметила, что популяционное исследование будет проводиться в местах массового заражения людей, а также в тех точках, куда коронавирусу так и не удалось дойти.

Специалист добавила, что собрать и изучить данные по иммунитету граждан РФ удастся примерно через десять дней после начала исследования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции. Теперь ученые собираются проверить, сможет ли вакцина защитить человека.

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