В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции

В Турции успешно прошла испытания вакцина от новой инфекции. Животным с помощью микроигл на лейкопластыре ввели вакцину.

Обо всем он рассказал профессор медфакультета Университета Хаджеттепе в Анкаре Атеш Кара. В своем аккаунте в Twitter он отметил, что вводимый препарат выработал антитела.

Специалист заявил, что теперь можно проверить, сможет ли вакцина защитить человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у трех священников в Москве подтвердились подозрения на заражение коронавирусом. Еще двое имеют симптомы инфекции, но заболевание не выявлено.