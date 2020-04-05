У трех священников Московской городской епархии подтвердился коронавирус

У троих священнослужителей выявили новую инфекцию, еще двое имеют симптомы вируса, но наличие у них Covid-19 пока подтверждено не было.

Обо всем стало известно в воскресенье, 5 апреля. У троих священнослужителей Русской православной церкви в Москве, которые сдали тест на коронавирус, подтвердились опасения.

Как сообщили РИА Новости, ссылаясь на Рабочую группу при патриархе, координирующую деятельность церковных учреждений в условиях пандемии, заболевания выявили у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли мои печали» Николая Рыжкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы Виктора Волкова и исполняющего обязанности настоятеля храма Вознесения Господня Георгия Дехтярева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых явных симптомах при заражении Covid-19. По словам специалистов, у пациентов появляются лихорадка, а также температура тела выше 38 градусов.