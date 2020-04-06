Плей-офф НХЛ могут провести в Северной Дакоте

Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассматривает возможность проведения матчей плей-офф в Северной Дакоте. Об этом сообщает Sportsnet.

Северная Дакота — один из самых малонаселенных штатов США.

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.