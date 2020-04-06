«Мастера по окнам» обманули пенсионерку на 300 тысяч в Горелово

Петербургская пенсионерка отдала злоумышленникам в пиджаках 70 тысяч рублей за предложение окна, а еще 240 они похитили сами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 5 апреля, в полицию обратилась 82-летняя жительница Горелово. По ее словам, к ней в квартиру в доме №54/1 на Красносельском шоссе постучали мужчины в пиджаках и предложили установить новые окна, представившись сотрудниками частной фирмы. Пенсионерка впустила их в квартиру и отдала им 70 тысяч рублей, а еще 240 тысяч рублей они похитили.

Потерпевшая рассказала, что злоумышленникам на вид 30-35 лет и они были в пиджаках.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских пенсионеров обокрали на 1,4 млн рублей по телефону.