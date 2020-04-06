В Ленобласти дорожники приступили к весенней просушке

Дорожные службы ставят посты весового контроля на трассах Ленинградской области. Временное ограничение движения для большегрузов закончится через месяц, 4 мая.

Как сообщили gazeta.spb.ru в ГКУ «Ленавтодор», по региональным трассам с асфальтовым покрытием не смогут проехать машины с нагрузкой на каждую ось больше пяти тонн, а по дорогам с гравийным и грунтовым покрытием — больше трех тонн.

Запрет на движение на распространяется на ряд перевозок, в частности топлива, продуктов, товаров первой необходимости, лекарств, опасных грузов, вывоз бытовых отходов и ряда других.

«Весенняя просушка региональных трасс области проводится ежегодно. Этот процесс связан с медленным оттаиванием основания дороги после холодов», — отметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти приступят к ремонту Дороги жизни.