В Ленобласти приступят к ремонту Дороги жизни

Специалисты уложат прочный асфальт, который прослужит дольше обычного.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в правительстве Ленинградской области. Уже в этот вторник в регионе стартует ремонт Дороги жизни, связывающей область и Санкт-Петербург. В ходе работ, проводимых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уложат прочный асфальт, который должен прослужить дольше прежнего.

«Подбор покрытия ведется не по стандартным ГОСТам, а полностью учитывает интенсивность движения и климатические особенности»,

— говорится в сообщении.

Уточняется, что основной материал асфальта придаст дорогам прочности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга перенаправят деньги, выделенные на ремонт дорог, на поддержку бизнеса. Правительство Санкт-Петербурга намерено сформировать резервный фонд объемом 5 миллиардов рублей.