Власти Петербурга перенаправят деньги, выделенные на ремонт дорог, на поддержку бизнеса

Среди льгот, предоставленных бизнесу, называют снижение арендной ставки на 20%, введение налоговых каникул на один квартал на имущество, транспорт, НДФЛ, частично на прибыль и акцизы, рост закупок с 15 до 30%. Фото: https://pixabay.com

Среди льгот, предоставленных бизнесу, называют снижение арендной ставки на 20%, введение налоговых каникул на один квартал на имущество, транспорт, НДФЛ, частично на прибыль и акцизы, рост закупок с 15 до 30%. Фото: https://pixabay.com

Власти Северной столицы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса деньги, предназначавшиеся для ремонта дорог.

Правительство Санкт-Петербурга намерено сформировать резервный фонд объемом 5 миллиардов рублей. Эти деньги помогут малому и среднему бизнесу пережить тяжелые времена, вызванные сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Выделенные деньги власти будут изымать из дорожных объектов, в которых еще не приступили к работам или приостановили их. В частности, это будут такие крупные проекты как подъезд к «Лахта-центру», развязка с «Экспофорумом» и строительство Южной магистрали, передает «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России, тем временем, успешно излечились от коронавируса четыре человека.