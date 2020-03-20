Власти Петербурга перенаправят деньги, выделенные на ремонт дорог, на поддержку бизнеса

Власти Петербурга перенаправят деньги, выделенные на ремонт дорог, на поддержку бизнеса
Среди льгот, предоставленных бизнесу, называют снижение арендной ставки на 20%, введение налоговых каникул на один квартал на имущество, транспорт, НДФЛ, частично на прибыль и акцизы, рост закупок с 15 до 30%. Фото: https://pixabay.com

Власти Северной столицы выделят на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса деньги, предназначавшиеся для ремонта дорог.

Правительство Санкт-Петербурга намерено сформировать резервный фонд объемом 5 миллиардов рублей. Эти деньги помогут малому и среднему бизнесу пережить тяжелые времена, вызванные сложившейся эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Выделенные деньги власти будут изымать из дорожных объектов, в которых еще не приступили к работам или приостановили их. В частности, это будут такие крупные проекты как подъезд к «Лахта-центру», развязка с «Экспофорумом» и строительство Южной магистрали, передает «Коммерсантъ».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России, тем временем, успешно излечились от коронавируса четыре человека.

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