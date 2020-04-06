В Петербурге таджика судят за взятку инспектору ДПС

В Петербурге судят гражданина Республики Таджикистан. Его обвиняют в мелком взяточничестве.

Как полагает следствие, в феврале 2020 года мужчина дал взятку в размере 2 тыс. 500 рублей инспектору ОР ДПС Управления МВД России по Фрунзенскому району. Таким образом он надеялся избежать административной ответственности.

Завершить задуманное ему не удалось. Его действия были пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Фрунзенского района, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 184 для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Фрунзенского района.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейского подозревают в получении взятки от предпринимателя, который занимается несанкционированной розничной торговлей.