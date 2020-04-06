Setl Group вошел в список системообразующих компаний

Холдинг Setl Group включен в перечень системообразующих организаций. В него вошли компании, которые особенно важны для функционирования российской и региональной экономики.

Список сформирован правительственной комиссией по повышению устойчивости экономики России. Организации, признанные системообразующими, получат особое внимание со стороны властей. Правительство будет следить за их финансовым состоянием в условиях кризиса и окажет поддержку при необходимости.

«Ключевая цель компании на текущий год – сохранение стабильности в условиях серьезного экономического спада, поддержание непрерывной деятельности и четкое выполнение обязательств перед клиентами», — отметил генеральный директор холдинга Setl Group Ян Изак.

Он подчеркнул, что компания имеет достаточный запас прочности для преодоления сложного периода. По его словам, у Setl Group высокий уровень ликвидности, большой объем собственных средств на счетах и низкая долговая нагрузка.

Застройщик продолжает работу в условиях пандемии. Строительство объектов ведется согласно заявленным ранее срокам.

Холдинг Setl Group — один из крупнейших застройщиков России. Девелопер строит объекты всех классов, от сегмента комфорт до элиты, а также ежегодно сдает около десяти школ и детских садов.