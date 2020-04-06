В Петербурге готовят постановление об отмене пени за неоплату капремонта

В Петербурге готовят постановление об отмене пени за неоплату капремонта
Капитальный ремонт в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге на фоне последствий пандемии коронавируса готовится проект постановления об отмене пени за неуплату взносов за капитальный ремонт. Об этом gazeta.spb.ru сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

Подготовкой документа занимается аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского. Подробности пока не уточняются.

«Они [аппарат вице-губернатора Максима Шаскольского — прим. ред.] готовят проект постановления», — уточнили в аппарате Бондаренко.

Подтвердить информацию у представителей Шасколького не удалось.

Напомним, правительство РФ приняло решение о введение моратория на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в сфере ЖКХ. Мера будет действовать до конца 2020 года. Речь, в том числе, идет об отмене пени за просрочку взносов за капитальный ремонт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области отменят начисление пени за неуплату взносов в фонд капитального ремонта. Причиной этого стала сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
капитальный ремонт капремонт максим шаскольский новости спб пени
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог рассказал, как не набрать вес в период самоизоляции
Названы самые бесполезные во время коронавируса профессии
Надежда Бабкина находится в коме
Аэрофлот вывезет российских туристов из Бангкока
Роналду первым из футболистов заработает миллиард
На Украине случился пожар рядом с Чернобыльской АЭС
В Петербурге начнут дезинфицировать улицы
Трамп заявил, что использовал бы неодобренный препарат в случае заражения ...