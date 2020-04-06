В Ленобласти отменили пени за неуплату взносов на капитальный ремонт

Пойдут ли на аналогичные меры власти Петербурга, пока неизвестно. Фото: Baltphoto

Пойдут ли на аналогичные меры власти Петербурга, пока неизвестно. Фото: Baltphoto

В Ленинградской области отменят начисление пени за неуплату взносов в фонд капитального ремонта в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.

Такие меры поддержки населения будут действовать до мая 2020 года. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Начисление пени отменили в связи с нерабочим месяцем, о котором заявил президент Владимир Путин в обращении к нации 2 апреля.

Строгие меры по соблюдению самоизоляции приняты в качестве противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в России рекордный рост заболевших коронавирусом COVID-19. По всей стране выявлено 954 случая, из них в столице и Подмосковье — 673 человека, в Петербурге и Ленобласти — 40 пациентов.