Названы регионы с новыми случаями заражения COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 954 новых случая заражения COVID-19 в 49 регионах, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Лидером по числу новых заражений по-прежнему остается Москва, где коронавирус выявили у 591 человека за сутки. Следом идет Подмосковье — 82 пациента, Петербург — 35 пациентов, Коми — 31 пациент, Татарстан — 16 пациентов и Краснодарский край с 11 пациентами.

По десять новых случаев инфицирования в Ивановской, Тульской и Вологодской областях, по девять — в Ставрополье, Марий Эл, Воронежской и Нижегородской областях.

Далее идут Бурятия, Липецкая, Тамбовская, Волгоградская, Архангельская области, Республика Адыгея и другие регионы. В Ленобласти — пять новых случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выздоровел 51 человек, болевший коронавирусом.