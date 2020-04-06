В России за сутки выздоровел 51 человек, болевший коронавирусом

За сутки в России вылечился и выписан из больницы 51 человек, болевший коронавирусом.

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая заражения в 49 российских регионах и два смертельных случая. Всего в стране сейчас 6 343 зараженных, 47 погибших, выздоровели 406 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.