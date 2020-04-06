Сотовый оператор опроверг связь 5G и коронавируса

Нет никаких научно обоснованных доказательств пагубного влияния сетей 5G на иммунитет человека. Об этом сообщили в компании МТС после того, как в сети распространилась информация о связи 5G и коронавируса.

«Мы призываем не поддаваться панике и тревоге из-за слухов и домыслов из социальных сетей, а также доверять информации из проверенных, авторитетных источников», — отметили в МТС.

Как рассказали gazeta.spb.ru представители оператора, опасения по поводу возможного вреда для здоровья от оборудования сотовых сетей не содержат под собой реальных оснований. В России согласно СанПиН максимально допустимый уровень воздействия электромагнитного поля в полосах сотовой связи — 10 мкВт на 1 кв. см. тела.

«Для сравнения во многих других развитых странах, например в Норвегии и Швеции, норма в десятки раз выше, при этом, страны находятся в лидерах рейтингов здоровья населения и уровню развития», — подчеркнули в МТС.

Теория заговора о вредных свойствах сетей 5G распространилась в Великобритании. По данным Tcorhe Verge, её сторонники подожгли по меньшей мере семь мобильных вышек в Бирмингеме, Ливерпуле и Белфасте. Конспирологи связывают сети 5G с пандемией коронавируса. Среди сторонников теории, в частности, голливудский актер Вуди Харрельсон.

В России в связь 5G и пандемии верят меньше людей. Однако в соцсетях уже стали распространяться панические комментарии. При этом беспокойство выказывают те, кто живет в регионах, не покрытых сетями 5G.

В России 5G-сети пока не получили широкое распространение. В отдельных регионах проект тестируют в пилотном режиме. Опробовать высокоскоростной интернет, в частности, могут жители Кронштадтского района.