В Петербурге начнут дезинфицировать улицы

Коронавирус уже разгрузил дороги Петербурга, теперь их можно продезинфицировать. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Коронавирус уже разгрузил дороги Петербурга, теперь их можно продезинфицировать. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Данные меры приняты в связи с активным распространением коронавируса.

Реализацией уже со вторника, 7 апреля, займется Комитет по благоустройству. Начало работ запланировано на Невском проспекте. Для уничтожения болезнетворных микробов будет задействован раствор гипохлорита натрия 0,06%. Вещество в подобной концентрации никак не сможет навредить горожанам, животным и городской флоре. С завтрашнего дня мероприятия по дезинфекции дорог будут производиться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Ранее уже была начата обработка остановок общественного транспорта. В самом транспорте также соблюдаются все необходимые предписания и организуется уборка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали дезинфицировать общественный транспорт. Пассажирам необходимо обеспечить безопасность.