В Петербурге начали дезинфицировать общественный транспорт

Салоны общественного транспорта обрабатывают каждый раз, перед тем как в салон заходят пассажиры. Фото: Baltphoto

Салоны общественного транспорта обрабатывают каждый раз, перед тем как в салон заходят пассажиры. Фото: Baltphoto

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Северной столице приступили к дезинфекции общественного транспорта. Кроме того, у всех водителей и машинистов измеряют температуру.

Специалисты Роспотребнадзора обрабатывают салоны в троллейбусах, автобусах и трамваях особым составом каждый раз, перед тем как транспорт выходит на рейс. Аналогичные мероприятия проводятся в метрополитене, руководство старается обеспечить безопасность как пассажиров, так и сотрудников подземки.

В администрации Санкт-Петербурга отмечают, что ситуация с распространением коронавируса полностью контролируется. Медицинские учреждения подготовлены к оказанию соответствующей помощи и оборудованы всем необходимым.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга экстренно скупают все товары на прилавках супермаркетов.