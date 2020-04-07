Роналду первым из футболистов заработает миллиард

Такой крупной суммы заработка игрок «Ювентуса» сможет достичь уже по окончанию сезона 2019/20. До него таких денег не смог за всю карьеру заработать ни один футболист. Об этом сообщает Business Insider.

Не помешает дойти до миллиарда долларов и тот факт, что совсем недавно Роналду согласился на снижение зарплаты на три месяца из-за просьбы своего нынешнего клуба, который несет колоссальные убытки из-за коронавирусной инфекции.

Что касается спортсменов в других областях, подобным результатом могут похвастаться игрок в гольф Тайгер Вудс, боксер Флойд Мэйуэзер-младший и баскетболист Майкл Джордан.

В спину Роналду также дышит и игрок «Барселоны» Лионель Месси, которые в скором времени достигнет такой же заветной цифры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом.