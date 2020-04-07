Пожилая петербурженка отдала мужчинам «из центра Алмазова» 150 тысяч

В квартиру женщины приехал мужчина и передал три пластиковые банки с лекарствами. Фото: pixabay

В квартиру женщины приехал мужчина и передал три пластиковые банки с лекарствами. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга неизвестные лишили пожилую горожанку 152 тыс. рублей. Мошенники представились диетологами.

Все произошло в понедельник, 6 апреля. Женщина рассказала, что ей позвонили мужчины и представились диетологом и завкардиологии медцентра им. Алмазова. Мужчины расспрашивали пенсионерку о ее здоровье

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестные заявили, что потерпевшей необходимо делать операцию, и что ей нужно медикаментозное лечение. Они сказали, что к пенсионерке приедет курьер, который передаст ей препараты.

В квартиру пенсионерки приехал мужчина и передал три пластиковые банки с лекарствами, за что женщина отдала 152 тыс. рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленинском 18-летняя девушка умерла от отравления наркотиками.