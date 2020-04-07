На Ленинском 18-летняя девушка умерла от отравления наркотиками

В Красносельском районе Петербурга молодая горожанка скончалась от отравления наркотиками. Еще один мужчина оказался в больнице.

Трагедия произошла в квартире одного из домов на Ленинском проспекте. По предварительной информации, 18-летняя девушка умерла от отравления запрещенным веществом.

Как сообщили 78.ru, 19-летний приятель погибшей сейчас находится в больнице. У него такой же диагноз отравления.

Как к молодым людям попали запрещенные препараты — не ясно. Следствие ведет проверку.

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