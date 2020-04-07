На Волхонском шоссе разворотило две легковушки, на месте реанимация

На Волхонском шоссе в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. К месту происшествия прибыла бригада реанимации.

Все произошло сегодня утром, 7 апреля. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что машины получили значительные повреждения. Одна из машин не подлежит восстановлению.

Детали столкновения автомобилей и информация о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночная поездка в Мурино превратилась для автомобилистов в полосу препятствий. По словам очевидцев, один из водителей повредил там три колеса и бампер.