На Волхонском шоссе разворотило две легковушки, на месте реанимация

На Волхонском шоссе разворотило две легковушки, на месте реанимация
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Волхонском шоссе в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. К месту происшествия прибыла бригада реанимации.

Все произошло сегодня утром, 7 апреля. Кадры с места аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что машины получили значительные повреждения. Одна из машин не подлежит восстановлению.

Детали столкновения автомобилей и информация о пострадавших не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночная поездка в Мурино превратилась для автомобилистов в полосу препятствий. По словам очевидцев, один из водителей повредил там три колеса и бампер.

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