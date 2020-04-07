Ночная поездка в Мурино превратилась для автомобилистов в полосу препятствий

Автомобилисты пожаловались на дорогу в Мурино. По их словам, проезжая часть превратилась в полосу препятствий.

Обо всем стало известно в ночь на вторник, 7 апреля. Очевидцы рассказали об опасном участке, на котором несколько машин остались без колес из-за глубоких ям.

Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», один из водителей повредил там три колеса и бампер.

По словам очевидцев, суммарно на участке было пробито около 11 колес. Они добавили, что спасти положение помог только расположенный неподалеку шиномонтаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на проспекте Художников тушили пожар. К месту происшествия также прибыли скорая и реанимация.