Ночная поездка в Мурино превратилась для автомобилистов в полосу препятствий

Ночная поездка в Мурино превратилась для автомобилистов в полосу препятствий
Очевидцы сфотографировали опасный участок дороги. Фото: vk.com/spb_today

Автомобилисты пожаловались на дорогу в Мурино. По их словам, проезжая часть превратилась в полосу препятствий.

Обо всем стало известно в ночь на вторник, 7 апреля. Очевидцы рассказали об опасном участке, на котором несколько машин остались без колес из-за глубоких ям.

Как сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», один из водителей повредил там три колеса и бампер.

По словам очевидцев, суммарно на участке было пробито около 11 колес. Они добавили, что спасти положение помог только расположенный неподалеку шиномонтаж.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на проспекте Художников тушили пожар. К месту происшествия также прибыли скорая и реанимация.

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