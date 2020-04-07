Ночью на проспекте Художников тушили пожар, прибыли скорая и реанимация

Ночью на проспекте Художников тушили пожар, прибыли скорая и реанимация
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Северной столицы среди ночи произошел пожар в жилом доме. К месту происшествия приехали пожарные, бригада скорой помощи и реанимация.

Все произошло в ночь на вторник, 7 апреля, в доме №30/1 на проспекте Художников. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, спасатели прибыли на двух спецмашинах.

Подробности происшествия пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 1,3 тыс. сотрудников правопорядка патрулируют скверы и парки в поисках нарушителей режима самоизоляции.

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